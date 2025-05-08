Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. В начале беседы глава нашего государства выразил свои соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавнего разрушительного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Мьянма всегда поддерживали дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.

Собеседники отметили существенный неиспользованный потенциал для расширения торговых и инвестиционных связей и выразили готовность изучить перспективы укрепления политических и экономических отношений.

Президент Казахстана предложил организовать взаимные визиты представителей бизнес-сообществ и придать серьёзный импульс экономическому взаимодействию.

В свою очередь премьер-министр Мьянмы поблагодарил главу нашего государства за слова поддержки и сочувствия, а также подтвердил заинтересованность в дальнейшей совместной работе.

В ходе встречи обсуждены возможности сотрудничества в сферах нефтехимии, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.