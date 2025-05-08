  • 8 Мая, 21:51
  • BAIGENEWS

Президент провёл встречу с премьер-министром Мьянмы

Сегодня, 19:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48
207
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. В начале беседы глава нашего государства выразил свои соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавнего разрушительного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Мьянма всегда поддерживали дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. 

Собеседники отметили существенный неиспользованный потенциал для расширения торговых и инвестиционных связей и выразили готовность изучить перспективы укрепления политических и экономических отношений. 

Президент Казахстана предложил организовать взаимные визиты представителей бизнес-сообществ и придать серьёзный импульс экономическому взаимодействию.

В свою очередь премьер-министр Мьянмы поблагодарил главу нашего государства за слова поддержки и сочувствия, а также подтвердил заинтересованность в дальнейшей совместной работе. 

В ходе встречи обсуждены возможности сотрудничества в сферах нефтехимии, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики. 

Самое читаемое

Наверх