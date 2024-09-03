Президент провёл совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников
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Глава государства провёл совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе совещания рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов. Заслушаны отчёты о функционировании общественного транспорта, обеспечении безопасности и поддержании чистоты в дни состязаний.
Президент подчеркнул, что Игры кочевников являются крупнейшими в мире соревнованиями по национальным видам спорта. Он акцентировал внимание на важности организации всех мероприятий на высоком уровне, а также на необходимости создать комфортные условия для гостей и спортсменов, познакомить их с богатой историей и культурой Казахстана.
С докладами выступили первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким Астаны Женис Касымбек, министр культуры и информации Аида Балаева, министр внутренних дел Ержан Саденов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
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