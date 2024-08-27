Президент провёл оперативное совещание Совета безопасности

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и Генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.

В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.

Президентом дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.