Президент провёл оперативное совещание Совета безопасности
Сегодня, 19:01
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Сегодня, 19:01Сегодня, 19:01
131Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и Генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.
В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.
Президентом дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.
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