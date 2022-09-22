open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


Борт№1 22 Сентября, 16:07
644
Фото: Борт№1

Президент провел заседание Совета безопасности

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его встреч с главами государств, руководством ООН и деловыми кругами США.

По итогам заседания президент дал ряд поручений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #совет безопасности
Журналист
22 Сентября, 16:07
644
Поделитесь:
Наверх