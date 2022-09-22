Президент провел заседание Совета безопасности

Фото: Борт№1

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности в контексте итогов визита президента в Нью-Йорк для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и его встреч с главами государств, руководством ООН и деловыми кругами США.

По итогам заседания президент дал ряд поручений.