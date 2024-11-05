Президент проведал собак породы тазы подаренных Макрону в Астане

В саду Елисейского дворца Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

На прогулке глав государств сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых президент Казахстана подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану.

Ранее сообщалось о том, что президенты двух стран провели беседу в расширенном составе.