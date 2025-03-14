Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, прокомментировал решение правительства о едином часовом поясе, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что правительство и парламент обсудили этот вопрос. Также проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников.

"Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и, тем более, не следует политизировать данный вопрос", - сказал Глава государства.

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.