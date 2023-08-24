Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особое значение в глобальной повестке дня продовольственную безопасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС", - сказал Глава государства, выступая на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс".