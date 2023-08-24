Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особое значение в глобальной повестке дня продовольственную безопасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.
В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС", - сказал Глава государства, выступая на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс".
Как отметил президент, на этом фоне особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.
"Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", - подчеркнул Токаев.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина