  • 24 Августа, 17:48
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Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса

Сегодня, 16:50
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akorda.kz Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особое значение в глобальной повестке дня продовольственную безопасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдет отклик в странах БРИКС", - сказал Глава государства, выступая на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс".

Как отметил президент, на этом фоне особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность.

"Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", - подчеркнул Токаев.

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