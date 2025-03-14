Глава государства поручил продолжить работу по открытию центров казахской культуры за рубежом, передает Baigenews.kz.

На заседании Национального Курултая Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году казахстанцы отмечают 180-летие великого Абая. Пять лет назад на встрече с абаеведами в Семее Президент предложил создать Институт Абая. Сегодня эта инициатива реализуется в формате цифровой платформы для помощи диаспорам и иностранцам в изучении казахского языка.

"Важно трансформировать этот проект в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, действующих по образцу институтов Конфуция, Гете, Сервантеса. Институт Абая призван стать проводником нашей культуры во всех ключевых странах-партнерах. В частности, такие центры могут быть открыты в Китае, Турции, Монголии и ряде других государств. Поручаю Министерству иностранных дел, фонду "Отандастар" совместно с Министерством культуры и информации продолжить работу по открытию таких центров за рубежом", - заявил Глава государства.

Президент отметил и активную работу Международного общества "Қазақ тілі", деятельность которого нужно продолжать поддерживать. Культура – это не просто здания и учреждения, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, а твердая основа укрепления нашего национального самосознания в глобальном мире.