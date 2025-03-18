Член Общественного совета Акмолинской области, директор филиала Академии государственного управления Белла Газдиева прокомментировала выступление Главы государства на Национальном курултае в Бурабае, передает BaigeNews.kz.

Белла Газдиева отметила идею Президента о сбалансированном развитии страны. По ее словам, Президент дал понять, что Казахстан должен двигаться вперед, учитывая исторические уроки, не впадая в крайности и опираясь на диалог с обществом.

"Президент призвал не зацикливаться на крайностях и не делить прошлое на черное и белое, а воспринимать его комплексно. Это важный шаг к формированию зрелого исторического сознания, что напрямую влияет и на общественную стабильность, и на национальную идентичность", - считает Газдиева.

Также член Курултая сделала акцент на технологическом развитии.

"Токаев ясно дал понять, что цифровизация – это не просто тренд, а ключевой фактор будущего конкурентоспособности Казахстана. Он подчеркнул, что страна уже занимает сильные позиции в рейтинге электронного правительства, но этого недостаточно – нужно идти дальше, делать ставку на искусственный интеллект, передовые технологии и внедрять их повсеместно", - сказала Белла Газдиева.

Она отметила, что Казахстан уже достиг высоких результатов в сфере цифрового правительства, что подтверждает наличие необходимых компетенций, инфраструктуры и опыта.

"Однако оставаться в текущем положении нельзя – мир развивается слишком быстро. Важно, чтобы цифровизация не сводилась только к отчетам о внедрении новых платформ. Она должна приносить реальные результаты – повышение эффективности госаппарата, снижение бюрократии, развитие экономики знаний. Для этого нужно создавать условия: стимулировать IT-бизнес, внедрять технологическое образование, развивать научные исследования. Если правительство действительно серьезно отнесется к этим вопросам, Казахстан может стать региональным лидером в сфере высоких технологий", - говорит Белла Газдиева.

Она также обратила внимание на другие инициативы Президента. Это программа "Дети Казахстана" и новая концепция внутренней политики. Концепция, подчеркивает Белла Газдиева, направлена на усиление гражданского участия, социальную модернизацию, диалог между властью и обществом.