Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая отметил, что в сфере культуры за годы независимости проведена большая работа, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Были возведены замечательные здания, в которых звучат произведения классической и современной музыки. Открылось много театров", - заявил глава государства.

По его словам, интерес к театральному искусству в Казахстане растёт, залы полны зрителей, а билеты на премьеры раскупаются за несколько недель. Особенно важно, что среди поклонников театра много молодёжи.

В то же время Токаев обратил внимание на проблемы региональных театров.

"Сегодня в Казахстане насчитывается 46 региональных театров, однако состояние многих из них оставляет желать лучшего. К примеру, в Семее в одном здании ютятся сразу три театра. Надо сделать упор на развитие театров именно в регионах", - подчеркнул президент.

Он также отметил значимость поддержки русских и других национальных театров, способствующих сохранению культурного многообразия страны.

Глава государства обратил внимание на частные театры, доказавшие, что сценическое искусство может быть прибыльным, и призвал бизнес содействовать развитию театров в регионах.