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Борт№1 Сегодня, 18:00
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Фото: Борт№1

Президент принял Жабала Ергалиева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял писателя, журналиста, общественного деятеля, члена совета сенаторов при сенате парламента Республики Казахстан Жабала Ергалиева, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

На встрече обсуждался ряд актуальных вопросов общественной жизни. Жабал Ергалиев высказал свою поддержку реформам, осуществляемым по инициативе президента.

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#Токаев #реформы в Казахстане
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:00
156
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