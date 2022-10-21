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Сегодня, 18:00
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Президент принял Жабала Ергалиева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял писателя, журналиста, общественного деятеля, члена совета сенаторов при сенате парламента Республики Казахстан Жабала Ергалиева, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
На встрече обсуждался ряд актуальных вопросов общественной жизни. Жабал Ергалиев высказал свою поддержку реформам, осуществляемым по инициативе президента.
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