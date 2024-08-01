  • 1 Августа, 16:19
  • BAIGENEWS

Президент принял заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову

Сегодня, 15:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35
100
Фото: baigenews.kz

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову. Главе государства представлены новые подходы к финансированию социальной сферы, направленные на усиление адресности и обеспечение прозрачности предоставления господдержки, а также рациональное использование бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Тамара Дуйсенова сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 триллиона тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета.   

Президенту доложено, что услуги, оказываемые через Цифровую карту семьи, персонифицированы и предоставляются гражданам в зависимости от их социальных категорий.

Как отметила заместитель премьер-министра, сегодняшний уровень цифровизации социальной сферы позволяет не только идентифицировать получателей и объем оказанных им услуг, но также корректировать структуру господдержки. Для семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, будут выработаны оптимальные и эффективные меры помощи.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о предпринимаемых правительством действиях по повышению качества образования, оказанию медицинских услуг, строительству социальных объектов и поддержке сельского населения.

Глава государства, подчеркнув важность принимаемых мер, одобрил предложенные подходы. Он также поручил продолжить работу в данном направлении.

Самое читаемое

Наверх