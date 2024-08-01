Президент принял заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову. Главе государства представлены новые подходы к финансированию социальной сферы, направленные на усиление адресности и обеспечение прозрачности предоставления господдержки, а также рациональное использование бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Тамара Дуйсенова сообщила, что на социальную сферу выделено 14,5 триллиона тенге, что составляет 60% от общего объема государственного бюджета.