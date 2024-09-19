Президент принял вновь назначенных заместителей руководителей силовых структур
Сегодня, 17:32
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Сегодня, 17:32Сегодня, 17:32
105Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаева, заместителя председателя Комитета национальной безопасности – начальника Службы антитеррора Бакытбека Рахымбердиева и заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств.
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