Наши государства должны действовать, исходя из консолидированных подходов - Токаев

VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии продолжилась в расширенном формате, передаёт BaigeNews. К мероприятию в качестве почетных гостей присоединились Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе.



В своем выступлении Глава нашего государства подчеркнул, что проведение уже шестой по счету Консультативной встречи демонстрирует неизменную приверженность сторон укреплению многовековых уз дружбы наших братских народов, дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и усилению взаимодействия на международной арене.

"Совместными усилиями с момента проведения первой встречи в Астане в 2018 году достигнут существенный прогресс в развитии нашего формата. Наглядным свидетельством этому стали итоги прошедших пяти саммитов, на которых приняты важные решения по углублению регионального сотрудничества", – отметил он.

В условиях сложных процессов, происходящих в мире, Президент Казахстана считает важным выработку общего видения по дальнейшему развитию региональной кооперации.

"Особую значимость приобретает Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Убежден, в рамках многосторонних структур, в первую очередь по линии ООН, наши государства должны действовать, исходя из консолидированных подходов. Учитывая совокупный потенциал наших стран, мы можем внести существенный вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития. В поддержку этого важного начинания предлагаю к 80-летию Организации Объединенных Наций инициировать принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии. Надеюсь, что участие высокого представителя ООН уважаемого г-на Кахи Имнадзе в нашем саммите станет хорошей традицией и положит начало более тесного взаимодействия по линии "Центральная Азия – ООН", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.

"Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. Пользуясь случаем, хочу пожелать Президенту Азербайджана, нашему уважаемому другу Ильхаму Гейдар оглу успехов в проведении осенью этого года глобальной климатической конференции СОР29", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подтвердил приверженность Казахстана стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества. Он выразил уверенность, что принятые сегодня решения и их последующая эффективная реализация будут способствовать дальнейшему углублению многопланового партнерства в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.

На мероприятии также выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе.