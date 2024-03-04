Президент Казахстана встретился с новым Председателем Суда МФЦА

Сегодня в Акорде с участием Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась официальная церемония принесения присяги вновь назначенным Председателем Суда МФЦА лордом Яном Бернеттом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая официальную церемонию, Глава государства отметил значимую роль данного института в разрешении коммерческих споров.

"Международный финансовый центр "Астана" является важной площадкой, которой доверяют инвесторы. Ключевую роль в этом отношении играет Суд МФЦА, имеющий независимую судебную систему и соответствующий международным стандартам. Уважаемый лорд Бернетт, поздравляю Вас с назначением на эту ответственную должность. Считаю, что выбор Вашей кандидатуры вновь подтверждает приверженность судебной системы МФЦА принципам незыблемости, надежности и доверия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также выразил благодарность бывшему Председателю Суда лорду Джонатану Мансу за усердное выполнение своих обязанностей и усилия по обеспечению справедливости и правосудия в каждом деле, рассмотренном в Суде МФЦА

После церемонии Глава государства обсудил с участниками мероприятия перспективы развития Суда МФЦА и Международного арбитражного центра как ключевых независимых институтов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности страны.

Президент также подчеркнул важность внедрения лучших практик международного права в сфере разрешения споров, а также активного применения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

В мероприятии приняли участие управляющий МФЦА Ренат Бектуров, Председатель Международного арбитражного центра МФЦА Томас Крюммель, регистратор Суда МФЦА и руководитель аппарата Международного арбитражного центра Кристофер Кэмпбелл-Холт.