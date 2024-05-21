Президент наградил работников культуры и искусства

Президент Казахстана поздравил участников мероприятия с Днём работников культуры и искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство – это душа нации, а культура – её духовный облик. Вместе они составляют ядро нашей цивилизации. Наш общий долг – сохранить и приумножить их. Как говорил Абиш Кекилбайулы, "История культуры – это история человечества". Бытие казахского народа ярко отражается в его уникальном искусстве, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие культуры и искусства является одним из главных приоритетов государства. Он также напомнил о предпринимаемых мерах, направленных на обновление духовной жизни Казахстана.

"В прошлом году была принята Концепция культурной политики до 2029 года. Сегодня государство уделяет огромное внимание всестороннему развитию инфраструктуры этой важнейшей отрасли. Только за последние три года по всей стране отремонтировано свыше 700 и построено 168 новых объектов. Постепенно улучшается оснащение учреждений культуры и искусства. Впервые за три десятилетия выделены бюджетные средства на покупку музыкальных инструментов для профильных учебных заведений и государственных концертных организаций", – сказал президент.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время начнется полномасштабная реконструкция Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова. Работы будут завершены в 2026 году – к столетнему юбилею знакового учреждения.

"В прошлом году моим Указом ведущим организациям культуры страны были присвоены статусы "национальный" и "академический". Это решение, несомненно, будет способствовать расширению творческих горизонтов художественных коллективов и позволит им развиваться и совершенствоваться в профессиональном плане. Работа в этом направлении продолжится и в нынешнем году", – отметил президент.

Президент отметил, что сегодня молодёжь восхищает весь мир своим талантом.

Граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.

"Искусство – это средство воспитания. На заседании Национального курултая я говорил о пяти социальных пороках, которые угрожают будущему нации. Деятели культуры вносят большой вклад в искоренение этих негативных явлений. Появляются новые произведения, раскрывающие вред лудомании и наркомании. Это очень полезное начинание", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.

"Мы являемся свидетелями того, как вы своим упорным трудом подтверждаете верность культуре и искусстве. Самая ценная награда для человека искусства – это признание народа. Я принял решение наградить группу граждан, вносящих значительный вклад в развитие нашей культуры. В этом году свой юбилей отмечают 7 ведущих коллективов страны, занимающих особое место в сфере культуры. Поэтому сегодня я решил вручить высокие государственные награды работникам этих учреждений", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе мероприятия также выступили дирижер Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы Жексен Айсын и старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А.Жубанова Мурат Бисенгалиев.

Список граждан, которым президент вручил государственные награды:

Орден "Парасат"

Ткишев Темир – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова.

Орден "Құрмет"

Аскаров Азамат Аскарулы – артист Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;

Ахатов Асылбек Кусымович – артист Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;

Абильдина Гайнижамал Байкаримовна – профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова;

Джулмухамедова Айжан Аблайхановна – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Карменова Тогжан Жанатовна – заместитель директора Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;

Калдыбаева Гульджан Ахмадиевна – художник-реставратор Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;

Кулыш Капаш Кабыкенкызы – профессор Казахского национального университета искусств;

Медеубаева Светлана Магнитовна – руководитель отдела Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева;

Молдашева Гульзира Бакировна – главный хранитель фонда Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;

Муртазина Карлыгаш Токеновна – вокалист ВИА "Айгүл";

Насирова Гульбахар Касимовна – заведующий отделом Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова;

Токжанов Тулепберген Торахметович – профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Медаль "Ерен еңбегі үшін"

Акпасова Батеш Рахметжановна – руководитель службы Национального музея Республики Казахстан;

Бисенгалиев Мурат Кумаргалиевич – старший преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Жабаева Алия Шуиншалиевна – помощник режиссера Казахского национального театра оперы и балета им. Абая;

Омирбекова Марина Сергеевна – аккомпаниатор-концертмейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"

Айсын Жексен Куанулы – дирижер оркестра Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы;

Акмолдаев Саян Досмахамбетович – преподаватель Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова;

Темирбекова Алия Жанабильевна – главный хормейстер Казахского национального театра оперы и балета им. Абая.