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Сегодня, 14:29
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93Фото: Акорда
Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы"
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во время акции, проходящей в течение марта, оказывается помощь социально незащищенным группам населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры.
Волонтёры попросили Главу государства выбрать из сундука одно из писем.
Прочитав письмо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание его автора будет исполнено.
Кроме того, Президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию.
Видео: Акорда
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