Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы"

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Во время акции, проходящей в течение марта, оказывается помощь социально незащищенным группам населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры.

Волонтёры попросили Главу государства выбрать из сундука одно из писем.

Прочитав письмо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание его автора будет исполнено.

Кроме того, Президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию.