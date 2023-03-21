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Акорда Сегодня, 14:29
93
Сегодня, 14:29
93
Фото: Акорда

Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Во время акции, проходящей в течение марта, оказывается помощь социально незащищенным группам населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры. 

Волонтёры попросили Главу государства выбрать из сундука одно из писем.

Прочитав письмо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание его автора будет исполнено. 

Кроме того, Президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию.

Видео: Акорда
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Сегодня, 14:29
93
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