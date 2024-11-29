Президент принял советника Зульфию Сулейменову
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к One Water Summit.
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
97Фото: akorda.kz
Глава государства принял советника – специального представителя Президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент проинформирован об основных итогах 29-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к международному мероприятию One Water Summit, который состоится 3 декабря в Эр-Рияде. Саммит пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.
Президент поручил качественно проработать инициативы Казахстана в области экологии, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.
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