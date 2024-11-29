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Президент принял советника Зульфию Сулейменову

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к One Water Summit.

Сегодня, 16:07
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: akorda.kz

Глава государства принял советника – специального представителя Президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент проинформирован об основных итогах 29-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к международному мероприятию One Water Summit, который состоится 3 декабря в Эр-Рияде. Саммит пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.

Президент поручил качественно проработать инициативы Казахстана в области экологии, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.

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