Токаев поручил усилить судебную защиту казахстанцев
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
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Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.
Асламбек Мергалиев проинформировал Касым-Жомарта Токаева об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы, сообщил о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях, а также отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.
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