Токаев поручил усилить судебную защиту казахстанцев

Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.

Асламбек Мергалиев проинформировал Касым-Жомарта Токаева об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы, сообщил о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях, а также отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.



По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.