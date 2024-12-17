Касым-Жомарт Токаев принял председателя фонда "Қазақстан халқына" Болата Жамишева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Болат Жамишев проинформировал о работе фонда и задачах на предстоящий период.

За три года фонд "Қазақстан халқына" профинансировал 103 благотворительных проекта на сумму 230 млрд тенге, из которых 58 уже завершены. Деятельность фонда основана на принципах прозрачности, подотчетности и устойчивости. По итогам прошлого года проведен внешний аудит компанией Ernst&Young.

Он сообщил о том, что фонд уделяет особое внимание сфере здравоохранения, в частности, обеспечению препаратами пациентов с тяжелыми и орфанными заболеваниями. На эти цели выделено 57,7 млрд тенге для 461 человека, включая 342 детей. Более 1200 онкобольных получили таргетные препараты на сумму 14,5 млрд тенге. Приобретено современное оборудование для пяти онкологических центров и 22 детских нейрохирургических служб. Открыто 10 из 13 центров раннего вмешательства для предупреждения инвалидизации детей.

В сфере социальной поддержки фондом открыто семь центров для детей с аутизмом, а также шесть реабилитационных центров в регионах. Ведется работа по открытию еще 20 центров. Инновационными протезами обеспечены 150 человек.

Жамишев рассказал, что по проекту развития потенциала опорных школ модернизированы 135 сельских школ. В 50 школах Алматинской и 86 школах Карагандинской областей оборудованы современные кабинеты физики, химии и биологии. Образовательные гранты фонда получили более 3000 студентов. В 134 малокомплектных школах Актюбинской области обновлена материально-техническая база и внедрены 4 модели обучения с использованием цифровых технологий.

Он доложил, что в области спорта и культуры проводится преобразование библиотек Западно-Казахстанской области в комьюнити-центры и возведение 13 модульных спортивных залов. Оснащено 100 детских спортзалов в селах. Отметил, что фонд оказал поддержку пострадавшим от паводков, профинансировав строительство 627 домов в пяти регионах. Проинформировал, что в рамках социальной инициативы "Малые города – большие возможности" планируется разработать программы по улучшению инфраструктуры моногородов при поддержке градообразующих предприятий и бизнеса.

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность фонда "Қазақстан халқына" и подчеркнул значимость благотворительности в укреплении социальной стабильности и развитии гражданского общества в Казахстане.