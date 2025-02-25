  • 25 Февраля, 18:49
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Президент принял председателя Агентства по делам госслужбы

Отмечена важность дальнейшего внедрения современных HR-инструментов в систему государственной службы.

Сегодня, 18:36
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: akorda.kz

Президент принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая. Касым-Жомарту Токаеву доложено об итогах деятельности ведомства за 2024 год, а также планах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Дархан Жазыкбай представил сведения об автоматизации и цифровизации кадровых процессов, результатах масштабирования интегрированной информационной системы eQyzmet, позволяющей формировать базу потенциальных кандидатов в соответствии с квалификационными требованиями по специальности и функциональному направлению.

Глава государства проинформирован о внедрении цифрового функционала "Подбор персонала", позволяющего на основе электронных личных дел формировать рейтинг кандидатов на руководящие позиции. Отбор претендентов осуществляется с использованием цифрового рейтинга, учитывающего их личное и профессиональное развитие.

Президент ознакомлен с результатами исполнения его поручения по автоматизации кадровой деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета. Председатель Агентства сообщил, что к информационной системе "Единая кадровая служба" подключены 19 подведомственных организаций 8 государственных органов. В текущем году планируется подключение около 2 400 подведомственных организаций 47 госорганов, в которых работают порядка 500 тыс. человек.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт о мерах по привлечению квалифицированных специалистов и талантливой молодёжи на государственную службу, дебюрократизации госаппарата. Отдельное внимание в ходе встречи уделено результатам цифрового мониторинга соблюдения прав услугополучателей, организации обмена передовым опытом по управлению человеческими ресурсами и стажировок государственных служащих за рубежом.

Президент дал ряд поручений, касающихся работы над проектом нового закона "О государственной службе" и реализации Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы. Также отмечена важность дальнейшего внедрения современных HR-инструментов в систему государственной службы для повышения эффективности государственного аппарата.

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