Президент принял посла Катара в Казахстане

Глава государства принял посла Государства Катар в Казахстане Абдаллу бен Хусейна Джабера. Касым-Жомарт Токаев назвал Катар одним из ближайших партнёров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент подчеркнул, что за последние годы страны достигли значительного прогресса по широкому спектру двусторонней и многосторонней повестки, создали прочную правовую базу и запустили ряд крупных инвестиционных проектов.

Касым-Жомарт Токаев передал благодарность Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани за его поддержку и личное участие в предстоящем саммите ШОС в Астане в качестве почётного гостя.

Посол Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за тёплый приём и подтвердил приверженность Дохи дальнейшему поступательному развитию многогранного сотрудничества.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в сфере здравоохранения.