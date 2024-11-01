Президент принял нового посла Франции в Казахстане

Глава государства принял посла Франции Сильвана Гиоге. Поздравив французского посла с назначением, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент подчеркнул, что Казахстан придаёт важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.

В рамках встречи обсуждены вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику.

Глава государства выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнёрства.