Президент принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера

Глава государства принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Глава государства передал своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.

Яшар Гюлер поблагодарил за тёплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с нашей страной в духе доверия и взаимной поддержки.

Он высоко оценил усилия Казахстана, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.

В ходе беседы также рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.