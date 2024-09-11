  • 11 Сентября, 19:56
  • BAIGENEWS

Президент принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера

Сегодня, 19:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 19:26
Сегодня, 19:26
101
Фото: akorda.kz

Глава государства принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Глава государства передал своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.

Яшар Гюлер поблагодарил за тёплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с нашей страной в духе доверия и взаимной поддержки.

Он высоко оценил усилия Казахстана, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.

В ходе беседы также рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Самое читаемое

Наверх