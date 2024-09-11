Президент принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера
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Глава государства принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.
Глава государства передал своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.
Яшар Гюлер поблагодарил за тёплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с нашей страной в духе доверия и взаимной поддержки.
Он высоко оценил усилия Казахстана, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.
В ходе беседы также рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.
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