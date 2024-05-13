Президент принял министра культуры и информации Аиду Балаеву

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.

Министр озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом. Кроме того, Аиде Балаевой поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.