  • 13 Мая, 16:49
  • BAIGENEWS

Президент принял министра культуры и информации Аиду Балаеву

Сегодня, 15:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
125
Фото: akorda.kz

Глава государства заслушал отчёт об итогах работы министерства культуры и информации, а также перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о мерах, принимаемых в сферах информации, культуры, креативных индустрий, гражданского общества, религии и межэтнических отношений, молодежи и семейно-демографической политики.

Министр озвучила планы ведомства, касающиеся развития курируемых сфер.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по развитию инфраструктуры культурных и исторических объектов, поддержке творчества, популяризации культуры Казахстана за рубежом. Кроме того, Аиде Балаевой поручено активизировать работу по институциональной поддержке и ускоренному развитию креативных индустрий.

Самое читаемое

Наверх