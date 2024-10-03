Президент принял министра иностранных дел Мурата Нуртлеу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Министр проинформировал главу государства о деятельности ведомства, доложил об итогах участия в работе 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в Саммите будущего.

Нуртлеу сообщил о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.

В ходе встречи рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана.

Глава государства поставил перед министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.