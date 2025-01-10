Президент принял министра иностранных дел Кыргызстана
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Приветствуя гостя, Глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие казахско-кыргызских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, основанных на крепких узах дружбы и добрососедства.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран.
Жээнбек Кулубаев проинформировал президента об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи приоритетное внимание уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
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