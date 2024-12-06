Президент принял катарских инвесторов
Руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.
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Президент принял владельцев Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята. Во время беседы рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Power International Holding (PIH) участвует в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе – Костанай. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, эти проекты внесут огромный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
Председатель совета директоров PIH Муатаз Аль-Хаят поделился планами по реализации договоренностей, достигнутых с казахской стороной по данным инвестиционным проектам.
Компания также ведет переговоры о строительстве парогазотурбинной установки в Кызылординской области и прокладке межрегиональных электрических сетей.
Кроме того, руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.
Глава государства подтвердил готовность обеспечить катарским инвесторам благоприятные условия со стороны gравительства Казахстана и отметил важность реализации данных проектов на высоком уровне.
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