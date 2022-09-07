Президент принял исполнительного директора секретариата СВМДА

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Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Особое внимание было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября в столице Казахстана.

Кайрат Сарыбай также проинформировал главу государства:

о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита;

о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.

Президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.