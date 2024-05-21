Президент принял годовой отчёт Национального банка Казахстана

В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев.

Президент заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2023 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о снижении инфляции более чем в два раза – до 9,8% по итогам 2023 года. Базовая ставка снижена до 14,75%. Долларизация депозитов составила 23,2%, достигнув 26-летнего минимума. При этом валовые золотовалютные резервы Национального банка по итогам 2023 года составили 36 млрд долларов, увеличившись на 0,9 млрд долларов, или 2,5%, по сравнению с 2022 годом.

Активы Национального фонда увеличились на 4,3 млрд долларов, достигнув 60 млрд долларов, доходность активов составила 11,38%. Совокупный объём пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда, находящийся в доверительном управлении Нацбанка, по итогам 2023 года составил 17,8 трлн тенге, увеличившись за год на 3,2 трлн тенге. Доходность пенсионных активов составила 10,1%, превысив уровень инфляции.