Президент принял Геннадия Головкина

Глава государства принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже.

Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнёрами из других стран.

Особое внимание Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.