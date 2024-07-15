Президент принял Геннадия Головкина
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
111Фото: Qazcontent
Глава государства принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев проинформирован о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже.
Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнёрами из других стран.
Особое внимание Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.
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