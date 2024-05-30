Президент принял члена Национального курултая Бактыкожу Измухамбетова

Глава государства принял депутата мажилиса, председателя РОО "Организация ветеранов", члена Национального курултая Бактыкожу Измухамбетова, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о деятельности республиканского общественного объединения "Организация ветеранов".

Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, организация реализует два проекта. В частности, благодаря инициативе "Дәнекер" за последние четыре года удалось примирить, не доводя дело до суда, стороны в 4 563 спорах из 6 896. В Атырауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях осуществляется проект "Іскерлік және жанашырлық", направленный на поддержку нуждающихся в социальной поддержке граждан.

Кроме того, президенту рассказали об активном участии старшего поколения в реализации закона "Об общественном контроле". Во время борьбы с паводками ветераны проводили широкую разъяснительную работу, призывая граждан к спокойствию.

Кроме того, главе государства представлены предложения по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, религиозной ситуации, а также стабилизации цен на продукты питания в регионах.