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Хабар-24 Сегодня, 11:35
199
Фото: Хабар-24

Президент прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область

 

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Видео: Борт №1
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#Токаев #Туркестанская область
Журналист
Сегодня, 11:35
199
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