Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область
14 Августа, 11:33
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14 Августа, 11:3314 Августа, 11:33
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, передаёт BaigeNews.
Президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.
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