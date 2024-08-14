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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область

14 Августа, 11:33
АВТОР
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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область 14 Августа, 11:33
14 Августа, 11:33
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, передаёт BaigeNews.

Президент посетит ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов.

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