Президент предложил провести четвёртое заседание Национального курултая в Кокшетау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести четвёртое заседание Национального курултая в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

"Проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс. Мы продолжим эту практику. Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвёртое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау", - сказал Токаев на Национальном курултае в Атырау.