Президент предложил провести четвёртое заседание Национального курултая в Кокшетау
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
68Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести четвёртое заседание Национального курултая в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
"Проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс. Мы продолжим эту практику. Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвёртое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау", - сказал Токаев на Национальном курултае в Атырау.
Ранее Президент поручил принять комплексный план для борьбы с лудоманией.
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