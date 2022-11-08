Президент предложил ограничить экспорт сырой рыбы из Атырау

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Из Атырауской области нужно увеличить экспорт готовой рыбной продукции, заявил президент Казахстана во время рабочей поездки в регион. Он сообщил, что этой отрасли необходимо оказать государственную поддержку, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Необходимо обновить оборудование рыболовецких кооперативов. Выловленная здесь рыба экспортируется в такие страны, как Россия, Азербайджан и Израиль. Чаще всего отправляется замороженная необработанная сырая рыба. На самом деле есть прекрасная возможность увеличить экспорт готовой продукции. Этого достаточно для рыбных предприятий области. Их работа должна быть доведена до международных стандартов качества. Поэтому с учетом сложившейся ситуации считаю необходимым рассмотреть возможность ограничения экспорта непереработанной рыбы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в Атырауской области есть два хозяйства, которые занимаются разведением осетра и производством черной икры. К 2025 году планируется открыть еще восемь таких предприятий. Для развития такой экономики должен быть создан благоприятный инвестиционный климат. Также для выполнения этих задач необходимы специалисты рыбного хозяйства, отметил он.

"Очень важно привлекать молодежь к этой работе и оказывать ей всестороннюю поддержку. Только тогда молодежь заинтересуется этой сферой. Кроме того, правительство должно оказать помощь. Развитие рыболовства в этом регионе должно стать одной из главных задач местных властей. Правительство должно оказать максимальную поддержку региону в этом вопросе", - сообщил президент.

Рыболовство, по словам Токаева, играет важную роль в экономике Атырауской области. В Каспийском море и реке Жайык водится множество видов рыб. С начала года здесь выловлено 12 тысяч тонн рыбы. Развивается его переработка и производство готовой продукции. Однако необходимо принять ряд системных мер для дальнейшего развития рыбного хозяйства, говорит глава государства. В первую очередь важно увеличить количество осетровых рыб. Спрос на него на мировом рынке очень высок.

"В этом году на Жайык было отправлено 8,5 миллиона мальков. Эту работу необходимо продолжать. В государственной собственности находятся два завода по разведению осетровых рыб. Эти предприятия полуразрушены, оборудование на них устарело. Заводы должны быть модернизированы. Также очень важно привлечь инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию креветок", - сказал Токаев.

Президент также отметил проблему падения уровня воды в реках Урал и Кигаш. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30–40 сантиметров. Это создает препятствия и для нереста осетра. Токаев поручил правительству обеспечить углубление устьев данных рек. А для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством, отметил он.

К слову, с начала года в регионе в сфере рыболовства возбуждено 2,5 тысячи административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.