open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Президент предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост председателя сената
inform.kz Сегодня, 10:47
187
Сегодня, 10:47
187
Фото: inform.kz

Президент предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост председателя сената

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании сената парламента, предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность председателя сената.

"Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева", - сказал Токаев.

По его мнению, Ашимбаев на этом посту уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления.

"Поэтому считаю, что его достойным занять должность спикера сената", - отметил глава государства.

В заключении президент пожелал всем благополучия и успешной работы сената.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Ашимбаев #Сенат #Токаев #заседание
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:47
187
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх