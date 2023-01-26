Президент предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост председателя сената

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании сената парламента, предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность председателя сената.

"Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева", - сказал Токаев.

По его мнению, Ашимбаев на этом посту уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления.

"Поэтому считаю, что его достойным занять должность спикера сената", - отметил глава государства.

В заключении президент пожелал всем благополучия и успешной работы сената.