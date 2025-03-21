Президент познакомился с ярмаркой ремёсел в этноауле
Главе государства презентовали национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров.
Сегодня, 14:02
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Сегодня, 14:02Сегодня, 14:02
90Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел ярмарку ремесёл в этноауле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В этом году на выставку наряду с отечественными ремесленниками были приглашены мастера из Китая, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Таджикистана.
Касым-Жомарту Токаеву представили национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров.
Ранее, выступая в выставочном центре "Expo", Президент поздравил казахстанцев с Наурызом. Он подчеркнул, что с прошлого года Наурыз празднуется в течение десяти дней, каждый из которых наполнен особым смыслом. Затем Глава государства посетил праздничный концерт.