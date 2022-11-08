Президент пожелал успехов восходящей звезде шахмат

Фото: t.me/Борт №1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Атырауской области, встретился с шахматисткой Зариной Нургалиевой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Tekegram-канал Борт№ 1.

Глава государства поинтересовался планами на будущее юной шахматистки, победителя чемпионата мира среди игроков до 14 лет в Румынии и пожелал ей дальнейших успехов.