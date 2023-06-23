Президент поздравил с праздниками госслужащих и полицейских

Фото: пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днём государственного служащего и Днём полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских! Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа", – написал президент.

Отметим, что в пятницу, 23 июня, в Казахстане отмечают День полиции и День государственного служащего.