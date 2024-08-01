Президент поздравил победителей Международной химической олимпиады
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призёрам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убеждён, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!" – говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к Олимпу знаний.
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