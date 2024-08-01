  • 1 Августа, 20:54
  • BAIGENEWS

Президент поздравил победителей Международной химической олимпиады

Сегодня, 19:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
120
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призёрам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убеждён, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!" – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к Олимпу знаний.

 

Самое читаемое

Наверх