Президент поздравил победителей Международной химической олимпиады

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призёрам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убеждён, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!" – говорится в телеграмме.