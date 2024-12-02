Президент поздравил музыкальную школу имени Ахмета Жубанова с 60-летием

В этом году исполнилось 60 лет со дня открытия Казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одарённых детей имени Ахмета Жубанова. Юбилейное торжество было отмечено праздничным концертом. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева зачитала поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева в связи со знаменательной датой, передаёт BaigeNews.kz.

"Музыкальная школа, открытая по инициативе выдающегося сына нашего народа Ахмета Жубанова, сформировала традиции воспитания одарённых детей. Выражаю глубокую признательность педагогам за вклад в сохранение, развитие и популяризацию казахского музыкального искусства. Уверен, что и в дальнейшем учебное заведение будет служить на благо страны, взращивать таланты и оставаться кузницей профессиональных музыкальных кадров", - говорится в письме Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил также, что яркие выступления и победы выпускников школы-интерната на ведущих международных сценах вызывают неподдельную гордость у соотечественников.

В честь юбилейной даты ряд педагогов школы отмечен государственными наградами.

Всего за 60 лет из стен школы-интерната выпустились около 1000 музыкантов.

Свыше 800 "жубановцев" являются лауреатами международных, республиканских конкурсов и фестивалей. В данное время в школе обучаются около 500 талантов.

Учебное заведение готовит профессиональных музыкантов в 10 отделениях: "Музыкально-теоретические дисциплины", "Скрипка и альт", "Виолончель и контрабас" "Специальное фортепиано", "Духовые и ударные инструменты", "Народные инструменты", "Обязательное фортепиано", "Хоровое дирижирование" и "Концертмейстерское мастерство".