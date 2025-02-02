Президент поздравил казахстанцев с Национальным днём печати
В разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации, отметил глава государства.
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати, передаёт BaigeNews.kz.
"Этот праздник – символ глубокого уважения сотрудникам печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности.
Отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности. Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество.
В разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации. Сегодня наши профессиональные журналисты достойно продолжают этот славный путь, распространяя достоверную информацию и активно участвуя в утверждении общенациональных ценностей.
Уверен, наши периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, формирование нового качества нации и укрепление единства народа.
Желаю всем благополучия и творческого вдохновения!", — говорится в тексте поздравления.
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