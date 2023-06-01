Президент поздравил казахстанцев с Днём защиты детей

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост на своей официальной странице в Twitter. Он поздравил казахстанцев с 1 июня – Международным днём защиты детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю граждан Республики Казахстан с Международным днём защиты детей! Дети – будущее нашей страны. Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства. Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – написал президент.