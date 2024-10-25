Президент поздравил казахстанцев с Днём Республики

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования. Надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан. Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан", — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: то какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас.