Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём Независимости, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать её как зеницу ока – долг каждого гражданина", — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене.