Президент поздравил Казахскую национальную консерваторию с 80-летием

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо коллективу Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, которое зачитала министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Юбилей консерватории – знаковое событие в духовной жизни нашей страны. За восемь десятилетий Казахская Национальная консерватория внесла огромный вклад вподготовку специалистов по сохранению иразвитию нашей традиционной музыки. В стенах этого учебного заведения раскрыли свой талант и продемонстрировали всю мощь и своеобразие нашей музыкальной культуры знаменитые выпускники. И отрадно, что молодое поколение с достоинством приняло эту почётную эстафету и продолжает популяризировать нашу культуру по всему миру. Выражаю искреннюю признательность коллективу консерватории за ваш вклад в развитие нашего национального искусства. Желаю вам вдохновения и плодотворной работы!" - говорится в письме президента.

С 23 ноября по 3 декабря в рамках юбилейного марафона, приуроченного к 80-летию Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, прошёл ряд мероприятий: концерты, мастер-классы, творческие встречи, международная конференция, выставка и другие мероприятия.

В торжественном мероприятии приняли участие внёсшие неоценимый вклад в культурную сокровищницу страны Алибек Днишев, Айман Мусаходжаева, Джамиля Баспакова, Роза Рымбаева, Умитжан Джумакова, Марьям Кожамкулова, Алмас Алматов, Серик Еркимбеков, Карима Сахарбаева, Дюсен Касеинов, Алтынбек Коразбаев и другие деятели искусства.