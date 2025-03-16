  • 17 Марта, 00:28
  • BAIGENEWS

Президент поздравил боксёршу Назым Кызайбай с исторической победой

Это уникальное достижение, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вчера, 22:39
АВТОР
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ДРС МТС РК Вчера, 22:39
Вчера, 22:39
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Фото: ДРС МТС РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксёршу Назым Кызайбай с исторической победой, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю Назым Кызайбай – первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение. Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!" – написал Глава государства на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Назым Кызайбай стала трёхкратной чемпионкой мира по боксу. Она одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в сербском Нише. Назым выступила в весовой категории до 48 килограммов, победив россиянку Юлию Чумгалакову. До этого она брала "золото" в 2014 и 2016 годах, а также стала бронзовым призёром Олимпийских игр-2024.

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