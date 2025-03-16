Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксёршу Назым Кызайбай с исторической победой, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю Назым Кызайбай – первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение. Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!" – написал Глава государства на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Назым Кызайбай стала трёхкратной чемпионкой мира по боксу. Она одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в сербском Нише. Назым выступила в весовой категории до 48 килограммов, победив россиянку Юлию Чумгалакову. До этого она брала "золото" в 2014 и 2016 годах, а также стала бронзовым призёром Олимпийских игр-2024.