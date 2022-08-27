Президент поздравил боксёра Жанибека Алимханулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Жанибеку Алимханулы, получившему титул чемпиона мира по версии WBO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Глава государства высоко оценил вклад спортсмена в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.

"Благодаря своему трудолюбию и упорству Вы в очередной раз продемонстрировали превосходство казахского стиля в боксе. Уверен, это выдающееся достижение повысит интерес нашей молодежи к спорту, особенно к боксу. Каждый Ваш шаг в большом спорте – яркий пример для молодых казахстанцев. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых спортивных свершений!" – говорится в телеграмме Главы государства.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе. Решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона американца Деметриуса Андраде. Он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы.

Жанибек стал первым боксером из Казахстана, ставшим обладателем титула чемпиона мира по версии WBO.