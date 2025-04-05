В Актау состоялась торжественная церемония открытия, посвящённая мероприятиям в рамках пртсвоения Актау статуса "Культурная столица тюркского мира 2025 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

По случаю этого события Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо. Поздравление Главы государства на церемонии открытия года мероприятий озвучила Министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В своём письме Президент отметил, что присвоение городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира является важным событием не только для нашей страны, но и для всех братских тюркских государств.

"Это событие имеет большое значение не только для Казахстана, но и для всех братских стран. Историческая Мангистауская земля, богатый регион Устюрт являются неотъемлемой частью тюркской цивилизации. Эта святая земля хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира. Укрепление сотрудничества народов, чьи традиции и история связаны друг с другом, является нашей общей задачей. Я уверен, что в этот знаменательный год будут проведены встречи, которые ещё больше укрепят наше братство, и будут приняты важные решения. Пусть единство тюркского народа крепнет! Всем вам желаю благополучия, счастья и успехов!", - говорится в письме Президента.

В Актау на торжественное мероприятие прибыли почётные гости из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Масштабное мероприятие, прошедшее на побережье Каспийского моря, собрало около 30 тысяч зрителей — жителей региона и гостей из разных уголков Казахстана и зарубежных стран.

Одним из центральных объектов церемонии открытия стал этногородок "Дархан Дала" — уникальное культурное пространство, созданное для популяризации казахских традиций, сакрального наследия Мангистау и истории тюркских народов.

Напомним, что на 40-ом заседании государств-членов ТЮРКСОЙ, состоявшемся в Азербайджане, было принято решение присвоить городу Актау статус "Культурной столицы тюркского мира" в 2025 году. Также в рамках памятных лет ТЮРКСОЙ, 2025 год был объявлен Годом НургисыТлендиева — великого композитора, дирижёра и народного артиста Казахстана.